14 ott 2020 10:24

MENO PIL PER TUTTI! – IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE SMONTA LE STIME DEL GOVERNO ITALIANO SUL PRODOTTO INTERNO LORDO: SECONDO L’FMI CI SARÀ UN CROLLO DEL 10,6% E NON DEL 9 COME INDICATO IL GOVERNO NELLA NADEF – IL RIMBALZO DELL’ANNO PROSSIMO SI FERMERÀ AL 5,2% E NON ARRIVERÀ AL 6. SARANNO PEGGIORI ANCHE I DATI SU DEFICIT E DEBITO, CON QUEST’ULTIMO CHE SALIREBBE AL 161,8% DEL PIL…