30 apr 2020 12:18

MENO PIL PER TUTTI – NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2020 IL PRODOTTO INTERNO LORDO ITALIANO È DIMINUITO DEL 4,7 PER CENTO RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE E DEL 4,8% IN TERMINI TENDENZIALI – LE STIME DELL’ISTAT: È LA PEGGIORE FLESSIONE MAI REGISTRATA DAL 1995. IN CALO TUTTE LE PRINCIPALI COMPONENTI PRODUTTIVE. PER FORZA, SONO STATE FERME PER TUTTO MARZO