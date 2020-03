RINVIATO PER VIRUS – DALL’RC AUTO AI CONTRIBUTI PER LE COLF FINO AGLI SFRATTI: TUTTE LE SCADENZE RINVIATE PER LE FAMIGLIE. FINO AL 31 MAGGIO SARÀ ALLUNGATO IL TEMPO PER POTER PAGARE LA SANZIONE RIDOTTA DELLE MULTE. GLI ADEMPIMENTI FISCALI CHE SCADONO A MARZO SONO SPOSTATI AL 31 MAGGIO. CI SARÀ PIÙ TEMPO PER LAUREARSI E ANCHE PER PAGARE I CONTRIBUTI A COLF E BADANTI