I MERCATI HANNO CAPITO CHE EUROPA E STATI UNITI NON TOCCHERANNO IL GAS RUSSO CON LE SANZIONI: LE QUOTAZIONI AD AMSTERDAM SCENDONO DEL 16,6%, A 112 EURO AL MEGAWATTORA. LA CHIUSURA DI IERI ERA 134…

vladimir putin come hitler

(ANSA) - Avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa, dopo il balzo della vigilia con i timori per l'impatto dell'invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni della comunità internazionale a Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 16,6% a 112 euro al Mwh, rispetto ai 134 euro della chiusura di ieri.

gasdotto gasdotto GASDOTTO GRECIA 6 VLADIMIR PUTIN COME IL DOTTOR STRANAMORE