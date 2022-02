28 feb 2022 07:55

SUI MERCATI MONDIALI, CRESCE DEL 8,7% IL PREZZO DEL GRANO A SEGUITO DELLE SANZIONI ALLA RUSSIA PER L'INVASIONE IN UCRAINA - RIALZI ANCHE PER MAIS (+5%) E SOIA (+3,9%) - AUMENTA ANCHE IL PREZZO DEL PETROLIO: +5,5% ARRIVANDO A 96,63 DOLLARI AL BARILE - LA BORSA DI MOSCA INIZIERÀ LE CONTRATTAZIONI DEL MERCATO MONETARIO CON TRE DI RITARDO - LA BANCA CENTRALE RUSSA HA DATO INDICAZIONE AI BROKER DI NON SODDISFARE TEMPORANEAMENTE GLI ORDINI DI VENDITA DI TITOLI DA PARTE DI STRANIERI A PARTIRE DA OGGI…