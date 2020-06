11 giu 2020 19:08

IL MERCATO È LIBERO MA SOLO QUANDO MI PARE A ME - IN GERMANIA MANDANO SEGNALI NEGATIVI AL NUOVO GRUPPO DEI BERLUSCONES, QUEL ''MEDIA FOR EUROPE'' CHE SI BASA SU TRE GAMBE: ITALIANA (MEDIASET), SPAGNOLA (MEDIASET ESPANA) E TEDESCA (PROSIEBENSAT), CON TESTA OLANDESE. SEMPRE CHE IL DITINO FRANCESE (BOLLORÉ) NON RIESCA A METTERSI DI TRAVERSO