GLI SVIZZERI MANDANO IN PROFONDO ROSSO LE BORSE – I LISTINI EUROPEI TRACOLLANO PER IL CASO CREDIT SUISSE: DOPO LA MAZZATA DI INIZIO SETTIMANA PER IL COLLASSO DI SILICON VALLEY BANK, OGGI SONO STATI BRUCIATI IN UN COLPO SOLO 355 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE - LA BANCA SVIZZERA HA PERSO IL 13% PER VIA DEL MANCATO APPOGGIO DEI SAUDITI ALLA RICAPITALIZZAZIONE, SCATENANDO UN EFFETTO DOMINO. IN QUESTO CLIMA DA FINE DEL MONDO, DOMANI LA BCE DOVREBBE ANNUNCIARE UN NUOVO RIALZO DEI TASSI (AUGURI)