26 mar 2024 09:03

MI CACCI? E IO TI COMPRO! - ADAM NEUMANN, L'EX FONDATORE ED EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI “WEWORK”, HA PRESENTATO UN'OFFERTA PER COMPRARE L'EX COLOSSO DEGLI UFFICI IN AFFITTO PER 500 MILIONI DI DOLLARI - LO RIPORTA IL “WALL STREET JOURNAL”: NEUMANN STA CERCANDO DI RICONQUISTARE IL CONTROLLO DELL’AZIENDA DA QUANDO È STATO CACCIATO CINQUE ANNI FA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE…