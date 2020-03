MILANO SI FERMA MA LA 500 PARTE - SALTATO IL SALONE DI GINEVRA, FIAT DECIDE DI PRESENTARE LA 500 ELETTRICA ALLA TRIENNALE, CON I GIORNALISTI A DUE METRI DI DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO. È IL PRIMO MODELLO DELLA CASA CHE VA COMPLETAMENTE A BATTERIA, IL PREZZO DI LISTINO PARTE DALLA BELLA CIFROTTA DI 37.500 EURO, INCLUSO L'APPARATO PER RICARICARLA IN CASA, ESCLUSI INCENTIVI, CHE VALGONO UN BEL PO'

Pierluigi Bonora per “il Giornale”

OLIVIER FRANCOIS FIAT 500 ELETTRICA

Di per sé, la Nuova Fiat 500 Elettrica ha già fatto più che notizia, essendo il primo modello di Fca, per di più icona di tutto il gruppo, a emissioni zero. Ma la notizia nella notizia è che l' anteprima mondiale - una volta cancellato, a causa del coronavirus, il Salone di Ginevra che avrebbe dovuto aprire oggi - è avvenuta ieri a Milano, metropoli dove i timori di contagio sono tangibili: poche persone in giro, traffico scorrevole, occhiate sospettose, acrobazie per aprire le porte utilizzando solo gomiti e avambracci.

Una sfida, quella lanciata da Olivier François («sono francese, ma milanese di adozione», ha subito ricordato), responsabile del marchio Fiat in Fca, decisa pochi giorni fa a Palazzo Marino, nell' ufficio del sindaco Beppe Sala, che tra l' altro ha già versato una caparra di 500 euro per essere tra i primi a farsi fotografare alla guida della Nuova 500 Elettrica (37.900 euro e Wallbox compresa per la «Launch Edition», incentivi esclusi).

Sala, alla fine, non ha partecipato come da programma alla presentazione svoltasi in Triennale, perché impegnato in Consiglio comunale. Al suo posto, l' assessore alla Mobilità di Milano, Marco Granelli. Quella che Fiat lancia, supportata da Palazzo Marino, è una sfida in direzione della fiducia e dell' ottimismo. «La 500 - ha ricordato François - è nata nel 1957, mettendo in moto il Paese e gli italiani duramente provati dalla Seconda guerra mondiale. Ha quindi rappresentato una sorta di rivoluzione sociale. E anche adesso, sempre la 500, vuole dare un segnale di positività, una carica di energia. Se lo slogan coniato dal Comune dice che Milano non si ferma, ebbene, anche l' Italia e la Fiat non si fermano».

E proprio dallo spot milanese, è nata l' ispirazione del vulcanico manager di Fca che si è poi concretizzata «grazie» alla cancellazione del Salone di Ginevra dove la Nuova Fiat 500 Elettrica ambiva a essere riconosciuta come indiscussa regina.

Ieri pomeriggio, comunque, nella sala principale della Triennale, hanno risposto all' invito una novantina di giornalisti (ma le persone presenti erano di più tenendo conto di operatori vari e personale di Fca). Unica precauzione, al di là di evitare (ma non sempre) strette di mano, bacetti e abbracci, la distanza di un paio di metri tra una poltroncina e l' altra. Distanza poi, come sempre accade, azzerata nel momento delle interviste.

Una sfida contro gufi e timori anche questa. L' anteprima milanese, che sarebbe dovuta avvenire in Svizzera, anticipa la vera presentazione mondiale in agenda il 4 luglio prossimo, giorno del 64° compleanno dell' icona torinese su quattro ruote. «Questo modello esclusivo - ha precisato François, riferendosi solo alla versione Elettrica - segna, inoltre, il ritorno della produzione in Italia della 500». La vettura a emissioni zero, nascerà infatti da giugno a Mirafiori. La 500 tradizionale, insieme alla nuova ibrida, continuerà invece a essere sfornata in Polonia.

D' eccezione l' ambasciatore scelto da Fca: Leonardo di Caprio, che con Laurene Powell Jobs, vedova del papà dell' iPhone, si dedica alla salvaguardia dell' ambiente attraverso l' associazione «Earth Alliance». Del resto, il messaggio della Nuova 500 Elettrica è 100% green, anche grazie ai materiali con cui è stata realizzata.

I tre colori disponibili per la «Launch Edition», solo cabrio, si ispirano a cielo, terra e oceani. E tre anche i modelli One-off che portano le firme di altrettante eccellenze, come Armani, Bulgari e Kartell, che saranno protagoniste, negli Stati Uniti, di un' asta per milionari a beneficio dell' associazione ambientalista dell' attore di origini italiane.

Per la Nuova 500 Elettrica, frontale ridisegnato e tanti altri interventi stilistici. Autonomia di 400 km in città e 320 nel ciclo normale. Ricarica rapida (5 minuti) valida per 50 km, nuovo sistema di intrattenimento, connettività e prima city-car con guida autonoma di livello 2. La chicca riguarda il sound: all' accensione scatta la colonna sonora de «La dolce vita» di Nino Rota (ma sono possibili personalizzazioni) e la musica riparte per qualche secondo quando si raggiungono i 20 orari. Un modo gentile - e italiano - per farsi sentire da ciclisti e pedoni.

