Il sospetto sollevato da Dagospia è che i soci di questa fiduciaria schermatissima nel paradiso fiscale delle Cayman e sede a Londra siano signori dall'accento bergamasco e bresciano che si possono trovare nella lista dei soci dei patti che controllano di fatto Ubi.

Adesso anche Gianni Barbacetto sul ''Fatto Quotidiano'' si chiede chi c'è dietro (e dentro) il misterioso fondo Parvus di Edoardo Mercadante.

''Chi ha affidato a Mercadante le sue azioni? Per provare a capirlo, bisogna forse tornare ai Panama Papers, in cui sono state trovate tracce di società offshore, basate a Panama e alle Seychelles, che apparivano legate a Ubi International, la società lussemburghese del gruppo Ubi.

Lo denunciano, nell'aprile 2016, Elio Lannutti (Adusbef) e Giorgio Iannone (Associazione piccoli azionisti Ubi). Dopo venti giorni, la banca annuncia di voler vendere Ubi International, guscio estero diventato imbarazzante, che sarà ceduto a Efg International nel novembre 2017''.

Ma la storia non si ferma lì, perché come racconta Barbacetto, pochi giorni dopo quest'operazione appare dal nulla per la prima volta Parvus, citata nella "Relazione sul governo societario Ubi 2018"

"Si precisa che Mercadante Edoardo, in data 16 novembre 2017, ha comunicato di detenere indirettamente per il tramite della società di gestione controllata Parvus Asset Management Europe Ltd una posizione lunga complessiva con regolamento in contanti pari al 5,091% del capitale sociale".

A oggi, Parvus è arrivata a controllare oltre l'8% della banca, dopo aver investito il 46,6% delle sue risorse tutte in Ubi: troppo, per un fondo "neutrale"; poco accorto, per un investitore di mercato.

Ora la Procura milanese vuole capire se sono trasmigrate in Parvus le grandi famiglie bresciane e bergamasche legate a Ubi fin dalla sua fondazione e che tenevano i loro soldini in Ubi International, all'ombra esotica delle palme''.

E poi l'ultimo colpo di scena: Mercadante partecipa all'assemblea UBI dell'8 aprile 2020, ma portando solo il 5%, mentre ha in portafoglio più dell'8%. Come mai?

Conclude Barbacetto: ''Ha un pacchetto determinante per far celebrare o fallire il matrimonio tra Ubi e la banca Intesa Sanpaolo di Carlo Messina: non tutti i suoi quotisti sono d'accordo pro o contro il matrimonio con Intesa? Oppure sono gli stessi del Car e temono che, sommando l'8% di Parvus al 20% del Car, si superi la soglia del 25% che rende obbligatoria l'Offerta pubblica d'acquisto su tutto il capitale Ubi?''

Una domanda molto seria, che al momento non ha avuto risposta…