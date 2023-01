E’ FIN-ITA COSI’ – BECHIS: "DOPO 20 MILIARDI DI EURO PERSI NEGLI ANNI GIORGETTI NON VUOLE PIÙ UNA SOLA AZIONE DI ALITALIA ED È PRONTO AD ANDARE ALLO SCONTRO CON FRATELLI D'ITALIA -NON È UN MISTERO CHE A FABIO RAMPELLI, DISSIDENTE ANTI-MELONI, NON PIACCIA LA PROSPETTIVA LUFTHANSA. MA NON POCHI SUOI COLLEGHI DI PARTITO E DI MAGGIORANZA SOGNANO ANCORA UNA COMPAGNIA DI BANDIERA CONTROLLATA DALLO STATO ITALIANO. A LORO GIORGETTI HA DETTO: “SOGNARE LA COMPAGNIA DI BANDIERA? MEGLIO SOGNARE LA BANDIERA. CHE È UNA COSA SERIA”