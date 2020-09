IL MODO PIÙ VELOCE PER BRUCIARE SOLDI? QUANDO CHI PUÒ VIVERE DI RENDITA SI METTE IN TESTA DI FARE L'IMPRENDITORE - VERONICA LARIO CHIUDE CON 9,5 MILIONI DI EURO DI PERDITE IL BILANCIO DELLA EQUITAGO, SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI CAVALLI. IL CAPITALE È STATO AZZERATO E RICOSTITUITO PER TENERE IN PIEDI LA SCUDERIA IPPICA CHE CONTROLLA

Andrea Giacobino per ''Il Tempo''

Miriam Bartolini, alias Veronica Lario ed ex moglie di Silvio Berlusconi, deve correre ai ripari per coprire le perdite che si sono aperte nella sua società che si occupa di cavalli e altro. Qualche giorno fa, infatti a Milano davanti al notaio Cesare Bignami s' è svolta un' assemblea straordinaria della Equitago, che la signora presiede controlla con la svizzera Incomar attraverso la fiduciaria Siref, per prendere atto che dopo la chiusura del bilancio 2019 le perdite accumulate sono salite ad oltre 9,5 milioni di euro e hanno eroso oltre due terzi del capitale di 10mila euro. Il rosso è stato ripianato attingendo per 9,5 milioni versati in Siref da Incomar e per altri 10mila euro mediante l' azzeramento del capitale, poi ricostituito.

Nella relazione che accompagna le deliberazioni assembleari il consigliere Paolo Costanzo scrive che «l' andamento della gestione dell' esercizio 2019 rappresenta l' esito degli atti di gestione conseguenti all' attività del precedente organo amministrativo ed è stato determinato in larga parte dalla scarsa attenzione al capitale investito nelle partecipate le quali non hanno dato a oggi alcun beneficio economico, né si ritiene che tali benefici possano essere ragionevolmente conseguiti in futuro».

Nel portafoglio di partecipazioni di Equitago che vale 15,7 milioni ci sono conta quindici investimenti tra i quali spiccano in particolare il 40% della Valsecchi Costruzioni, il 40% di Space Paddle specializzata nella realizzazione di campi da paddle e il 100% di Equitago Sport che gestisce una scuderia ippica in provincia di Monza e Brianza.

