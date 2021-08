I MONOPATTINI SFRECCIANO A WALL STREET – HELBIZ, LA SOCIETÀ DI MICRO-MOBILITÀ ELETTRICA GUIDATA DA SALVATORE PALELLA, SI È QUOTATA AL NASDAQ! – FONDATA NEL 2016, L’AZIENDA OGGI HA PIÙ DI 2,5 MILIONI DI UTENTI, E SI È ALLARGATA AL SETTORE “MEDIA”, CON I DIRITTI TV DELLA SERIE B, E A QUELLO DELLE CONSEGNE CON “HELBIZ KITCHEN” – IL TITOLO HA CHIUSO IERI CON UN RIMBALZO DEL 59,09% - VIDEO

Francesco Semprini per “La Stampa”

helbiz - quotazione nasdaq 2

Il Nasdaq si è tinto di verde, bianco e rosso ieri mattina quando alle 9,30 (le 15,30 in Italia) Salvatore Palella ha suonato la campanella di inizio contrattazioni, per il debutto sul listino tecnologico di Helbiz, società di micro-mobilità elettrica in condivisione. «Ho deciso di dar vita a questa realtà negli Stati Uniti perché sono la terra dei sogni», ha detto Palella, amministratore delegato del gruppo, il primo di settore che viene quotato a Wall Street.

helbiz - quotazione nasdaq

Helbiz ha sede a New York ma Dna italiano: lanciata nel 2016, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in circa 40 città in tutto il mondo, tra cui Washington D.C., Alessandria, Arlington, Atlanta, Miami, Milano e Roma. Ha una sua piattaforma di gestione della flotta personalizzata che utilizza le tecnologie di intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità operativa.

HELBIZ SI QUOTA AL NASDAQ

La sua storia comincia proprio grazie a un'intuizione di Palella che vede i primi monopattini elettrici a Los Angeles e ne comprende le straordinarie potenzialità per la mobilità cittadina e per il trasporto del primo e dell'ultimo chilometro.

carolina stramare helbiz

Fonda l'azienda nel 2016 con l'apertura del quartier generale a Singapore per poi arrivare in Italia dove oggi è considerata pioniere della micro-mobilità elettrica in condivisione. Il 18 ottobre 2018 a Milano viene lanciato il servizio di monopattini elettrici che apre la strada alla regolamentazione di questi mezzi e all'approvazione del decreto nazionale sulla micro-mobilità nel 2019. Sebbene in alcune realtà cittadine, come Roma, la normativa mostri tutti i suoi limiti.

helbiz

Sempre nel 2018 vengono aperti le cabine di regia di New York e di Milano, e viene firmata la partnership con Telepass. Per lo sbarco sul Nasdaq è cruciale la fusione con SPAC GreenVision Acquisition finanziaria del Delaware specializzata in operazioni di consolidamento, quotazioni e riorganizzazioni aziendali. L'operazione è perfezionata l'8 febbraio 2021 nell'ambito di una serie di manovre di ampliamento e diversificazione.

MIMOTO HELBIZ

Con Helbiz Media che ha acquisito per l'Italia i diritti della Serie B per le prossime tre stagioni: un totale di 390 partite offerte da Helbiz Live fruibile con smartphone, tablet, pc, smart tv. Arrivano le collaborazioni «di fama» con Pininfarina, con cui realizzerà monopattini elettrici destinati alla vendita, e MT Distribution, azienda della Motor Valley italiana leader nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni di micro-mobilità.

helbiz

Il 2021 prosegue con il lancio di una nuova linea di business: Helbiz Kitchen, ristorazione a consegna di livello, «la più grande ghost kitchen internazionale», comparto in cui la società vede i maggiori margini di crescita. È previsto anche l'esordio nel campo delle assicurazioni, il tutto nell'ambito di una visione di crescita continua.

salvatore palella HELBIZ

Oggi Helbiz vanta oltre 2,5 milioni di utenti, biglietto da visita con il quale si è presentata al Nasdaq riscuotendo apprezzamento. Il titolo ieri ha chiuso con un rimbalzo del 59,09%. «Ce l'abbiamo fatta - ha commentato Palella - è ora di festeggiare».

