30 lug 2020 19:41

MONTE DEI CASINI DI SIENA - È FALLITO IL TENTATIVO DEI 5STELLE (L’AD GUIDO BASTIANINI), VOGLIOSI DI DECAPITARE QUALCHE TESTA DI BANCHIERE O EX BANCHIERE (PROFUMO), DI COINVOLGERE GLI EX MANAGER DEL MONTEPASCHI IN UN’AZIONE DI RESPONSABILITÀ - INTANTO SEMPRE DA SIENA ARRIVA LA NOTIZIA CHE L’EX AD MORELLI È STATO ASSUNTO DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE FRANCESE AXA. E QUESTO DOPO CHE LO STESSO MORELLI, POCO PRIMA DI LASCIARE LA BANCA, AVEVA RINNOVATO IL CONTRATTO CHE LEGA MPS AD AXA PER ALTRI 10 ANNI…