6 dic 2024 10:42

MONTEZEMOLO, RACCONTACENE UN’ALTRA – “IL FATTO QUOTIDIANO” INCASTRA LUCA CORDERO, CHE SPARA A ZERO SU TAVARES (“ESEGUIVA SOLO CIÒ CHE ERA UTILE AGLI AZIONISTI, NON ALL’ITALIA”): “PERCHÉ CE L’HA TANTO CON ELKANN? FORSE PERCHÉ LO CACCIÒ DA FERRARI NEL 2014? EPPURE INCASSÒ UNA BUONUSCITA DA 27 MILIONI CHE PORTÒ A 112 MILIONI I SUOI COMPENSI IN 12 ANNI. I PADRONI COPRIRONO D’ORO MONTEZEMOLO: DI SICURO PERCHÉ ERA STATO ‘UTILE’ NON A LORO, MA ALL’ITALIA…” - PERCHÉ ELKANN NON GETTA IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO E CI RACCONTA QUALI SONO I VERI RAPPORTI CON "MONTEPREZZEMOLO", E LE RAGIONI DELL'USCITA DI LUCHINO DA FERRARI?