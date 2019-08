MORS TUA, VIVENDI MEA – È PARTITA LA CONTROFFENSIVA DI MEDIASET: IL BISCIONE HA PRESENTATO UN ESPOSTO IN CONSOB: “VIVENDI STA NUOVAMENTE AGENDO PER DEPRIMERE IL CORSO DI BORSA” - SECONDO MEDIASET, BOLLORÉ HA FATTO FILTRARE NOTIZIE “NON CONFERMATE” PER SCREDITARE LA FUSIONE TRA MEDIASET ITALIA E SPAGNA - I FRANCESI SONO DISPOSTI A TUTTO PER EVITARE L’OPERAZIONE CHE PENALIZZA TUTTI I SOCI CHE NON SIANO FININVEST

MEDIASET, PRESENTATO UN ESPOSTO IN CONSOB SU VIVENDI

(AWE/LaPresse) - Mediaset ha depositato un esposto in Consob per denunciare all'autorità di vigilanza che "nuovamente Vivendi sta agendo per deprimere il corso di Borsa" del suo titolo. Lo si legge in una nota diffusa dalla società.

MEDIASET, PRESENTATO UN ESPOSTO IN CONSOB SU VIVENDI-2

(AWE/LaPresse) - Secondo Mediaset, non appena il titolo ha toccato la soglia dei 3 euro per azione, discostandosi in modo apprezzabile dal valore di recesso, il socio francese ha fatto filtrare notizie non confermate "con l'evidente intento di screditare tanto il merito dell'operazione di fusione transfrontaliera deliberata dai consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España lo scorso 7 giugno, quanto la possibilità di realizzarla".

A titolo d'esempio, l'azienda cita una indiscrezione riportata il 20 agosto da Bloomberg per cui la stessa Vivendi pianificherebbe di votare contro l'operazione. Notizia, questa, rimasta senza commento o smentita da parte della diretta interessata. Nell'esposto, segnala ancora Mediaset, si auspica inoltre che Vivendi "venga invitata ufficialmente ad assumere una posizione pubblica e inequivoca in merito alle sue reali intenzioni rispetto all'operazione annunciata lo scorso 7 giugno e all'assemblea del prossimo 4 settembre". La segnalazione a Consob è stata trasmessa anche all'Agcom.

