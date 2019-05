14 mag 2019 10:15

È MORTO A MILANO GIANLUIGI GABETTI, MANAGER E CONSIGLIERE DEGLI AGNELLI. AVEVA 94 ANNI. COME MARCHIONNE: I FUNERALI SARANNO IN FORMA PRIVATA, MA CI SARA' UNA MESSA DI TRIGESIMA PUBBLICA. TRA UN MESE SI SVOLGERÀ QUINDI UNA CERIMONIA APERTA A TUTTI - CON GRANDE STEVENS ERA UNO DEGLI ''UOMINI DELL'AVVOCATO'', CHE ALLA SUA MORTE GLI CHIESE DI FAR DI TUTTO PER MANTENERE LA FIAT NELLE MANI DELLA FAMIGLIA