MOSSE GROSSE NEL BIOMEDICALE - SIEMENS HEALTHINEERS SI COMPRA VARIAN MEDICAL SYSTEMS, PRODUTTORE AMERICANO DI TRATTAMENTI E SOFTWARE PER ONCOLOGIA DA RADIAZIONI, PER 16,4 MILIARDI DI DOLLARI, CHE HA UN GIRO D'AFFARI DI 3,2 MILIARDI DI DOLLARI E IMPIEGA 10 MILA PERSONE - NELLA CRISI DA COVID, LE SOCIETÀ SANITARIE NON SOLO NON HANNO SOFFERTO MA HANNO GUADAGNATO VALORE

Luigi Grassia per ''La Stampa''

Siemens Healthineers Ag, società di tecnologia medica del gruppo tedesco Siemens, acquisterà tutte le azioni di Varian Medical Systems Inc, produttore americano di trattamenti e software per oncologia da radiazioni, per 16,4 miliardi di dollari (che corrispondono a 15,1 miliardi di euro). Il gruppo tedesco ha annunciato al mercato che in base all'accordo Siemens Healthineers acquisirà tutte le azioni di Varian a 155,7 euro ciascuna, il che rappresenta un premio del 24 per cento del prezzo dei titoli della società statunitense alla chiusura dei mercati venerdì scorso.

Anche se il ramo di attività di Varian Medical Systems non è direttamente collegato alla lotta contro il coronavirus, questa nuova operazione societaria conferma l'attenzione che i mercati finanziari stanno dedicando al settore medicale nell'epoca del Covid-19; le società produttrici di farmaci e di apparecchiature per uso sanitario (di tutti i tipi) non solo non hanno sofferto, mediamente, dei cali delle Borse mondiali, ma hanno guadagnato valore, svolgendo un ruolo anti-ciclico.

Come è la regola, Siemens Healthineers si riserva di verificare il parere delle autorità antitrust, e naturalmente si dovrà vedere che cosa pensano della cessione gli azionisti di Varian Medical Systems, ma per quanto riguarda il consiglio di amministrazione della società "preda", ha già approvato la compravendita e ha suggerito agli azionisti di cedere i loro titoli perché il prezzo è considerato vantaggioso.

L'operazione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2021. Varian Medical Systems ha sede a Palo Alto, in California. L'anno scorso ha avuto un giro d'affari di 3,2 miliardi di dollari; dà lavoro a 10 mila persone in America e nel resto del mondo. Quanto al compratore, Siemens Healthineers ha dichiarato di voler finanziare il notevole esborso dell'acquisizione con un misto di nuovo debito e di capitale proprio.

