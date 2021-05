MOURINHO HA GIÀ ALZATO UN "TITULO", QUELLO IN BORSA - LE AZIONI DELLA ROMA SONO SALITE DEL 30% IN DUE GIORNI, NELLA PIÙ CLASSICA FOLLIA FINANZIARIA DA ECCITAZIONE CALCISTICA: IL GUADAGNO (TEORICO) È DI 50 MILIONI - ATTENZIONE PERÒ: ANCHE LA QUOTAZIONE DELLA JUVE SI "GASÒ" CON RONALDO NEL 2018, PER POI SCENDERE A LIVELLI PRE-CR7: I DUE PORTOGHESI RISCHIANO DI DIVENTARE SOLO UN LUSSO CHE I LORO CLUB NON SI POSSONO PERMETTERE...

Tobia De Stefano per "Libero Quotidiano"

La premessa è d'obbligo. I guadagni di cui stiamo parlando sono teorici: se un'azione aumenta il suo valore in Borsa anche del 40%, non genera nessun profitto nel portafoglio del suo possessore, almeno fino a quando questi non decida di venderla. Il giorno successivo, infatti, quello stesso titolo potrebbe subire altre variazioni, mutando nuovamente il suo valore al rialzo o al ribasso.

Detto questo, quanto sta succedendo alle quotazioni della As Roma rientra a pieno diritto nelle "follie finanziarie" che solo il pallone e poche altre "materie prime" riescono a mettere in moto.

Alla chiusura di lunedì sera, l'ultima prima dell'era Mourinho, il titolo della "Maggica" infatti capitalizzava circa 166 milioni di euro, che sono diventati 198 il giorno dopo (più 21%) - quando intorno alle 15 attraverso un tweet il club ha ufficializzato l'ingaggio per la prossima stagione dell'allenatore portoghese José Mourinho - e addirittura 219 (altro più 9,23%) allo scoccare delle ultime contrattazioni della giornata di ieri.

Grazie all'effetto "Mou", in un giorno e mezzo, la Roma (almeno teoricamente) vale una cinquantina di milioni in più, che durante la giornata erano diventati addirittura sessanta.

PREZZI DI SALDO?

Un'enormità, visto che se guardiamo alla faccenda solo dal punto di vista finanziario, lo Special One, l'allenatore del Triplete nerazzurro, quello che era arrivato a guadagnare più di 20 milioni di euro netti all'anno (durante le sue esperienze al Chelsea e al Manchester United), a Roma è arrivato a prezzi di saldo.

I MEME SU MOURINHO A ROMA - LA BACHECA DEI TROFEI ROMANISTI

L'ingaggio è di 7,5 milioni netti più bonus per tre anni, che grazie agli sgravi fiscali del decreto Crescita, al lordo fanno 30 milioni e non 45. Insomma, semplificando un po' verrebbe da dire: la Roma ci ha già guadagnato.

In realtà, la faccenda è più complicata. L'ultima volta che il calcio italiano ha subito uno scossone di simili dimensioni risale alla fine di giugno del 2018, quando le voci su Cristiano Ronaldo alla Juventus iniziarono a scatenare portafogli e sogni di tifosi e investitori.

Il titolo della società bianconera passò in pochi giorni dai 65 centesimi di euro del 28 giugno ai 74 del 4 luglio, fino ai 90 centesimi del 10 luglio quando arrivò l'ufficializzazione dell'affare.

All'apice la capitalizzazione della Juve era cresciuta nel giro di un paio di settimane di quasi 250 milioni. Mentre tra costo del cartellino e ingaggio, Ronaldo ad Agnelli e compagni è costato circa 300 milioni.

Un affare? Oggi il titolo del club bianconero oscilla intorno a 0,70 centesimi, quindi è tornato più o meno sulle valutazioni pre-Ronaldo, e la Juve da un punto di vista prettamente finanziario si è pentita di quell'operazione che ha senz'altro zavorrato i suoi bilanci senza garantirgli lo scatto necessario per arrivare alla tanto agognata conquista della Champions League.

LE DIFFERENZE

Potrebbe succedere lo stesso alla Roma che in quanto a conti non se la passa certo meglio della Juve? Ci sono delle analogie. Mourinho, come Ronaldo, arriva in una fase calante della sua carriera. Mourinho, come Ronaldo, approda in un campionato più "comodo" che potrebbe somigliare a una sorta di pensione dorata. E Mourinho come Ronaldo rappresenta un'incredibile eccezione nel panorama calcistico italiano che per il resto appare ancora in una fase involutiva.

Insomma, Mourinho come Ronaldo potrebbe essere un lusso che la società giallorossa rischia di pagare caro. Tutto dipenderà da quello che la Roma saprà costruire intorno allo (ex?) Special One. La Juve, per esempio, causa Ronaldo, ha dovuto rinunciare ad altri acquisti top (Guardiola?) perché negli anni sono diventati sempre meno sostenibili, mentre la Roma non potrà astenersi dal farli gli acquisti top, o comunque molto vicini al top.

Tutto è possibile, ma pensare che uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio sia venuto nella Capitale per allenare dei giovani carneadi è davvero poco credibile. Del resto, buona parte dell'entusiasmo dei tifosi giallorossi dipende da questo: con il Mou arriveranno "i campioni", dicono convinti dalle parti del grande raccordo anulare.

Quanto costeranno e quanto renderanno questi "campioni" sarà solo il futuro e il campo a dircelo. E farà tutta la differenza del mondo.

