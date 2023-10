17 ott 2023 11:16

MPS E’ COME LA SORA CAMILLA: TUTTI LA VOGLIONO E NESSUNO SE LA PIGLIA - IL GOVERNO ACCELERA PER PRIVATIZZARE DI MONTEPASCHI ENTRO LA FINE DEL 2024 - IL TESORO VUOLE INCASSARE 20 MILIARDI DA UNA SERIE DI PRIVATIZZAZIONI, TRA CUI QUELLA DELLA BANCA SENESE DI CUI POSSIEDE IL 64,2% - NON È ESCLUSO CHE TRA DICEMBRE E GENNAIO NON POSSA GIÀ FINIRE SUL MERCATO UNA PARTECIPAZIONE TRA IL 10% E IL 15%. PIÙ COMPLESSA L’USCITA TOTALE DALL'AZIONARIATO…