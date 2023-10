MPS, TUTTI ASSOLTI! – LA CASSAZIONE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DI MILANO: CONFERMATA L’ASSOLUZIONE DEGLI EX VERTICI DEL MONTE DEI PASCHI PER LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI FINANZIARIE “ALEXANDRIA”, “SANTORINI”, “CHIANTI CLASSICO” E “FRESH” – TRA GLI IMPUTATI C’ERANO L’EX PRESIDENTE DEL “MONTE”, GIUSEPPE MUSSARI, E L’EX DG, ANTONIO VIGNI – GLI AVVOCATI DI MUSSARI: “GIUSTIZIA È FATTA, MA LUI NON È PIÙ QUEL CHE ERA, E NESSUNO GLI RESTITUIRÀ NULLA”

MPS: CASSAZIONE CONFERMA LE ASSOLUZIONI

(ANSA) - La Cassazione ha dichiarato "inammissibile" il ricorso della Pg di Milano, Gemma Gualdi, contro le assoluzioni di tutti i 15 imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, realizzate da Mps tra il 2008 e il 2012.

Sono state, quindi, confermate, tra le altre, le assoluzioni dell'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari e quella dell'ex Dg Antonio Vigni, come deciso in appello il 6 maggio 2022. Mentre erano stati condannati in primo grado. Inammissibile anche il ricorso della Consob.

DIFESA, FATTA GIUSTIZIA MA MUSSARI NON PIÙ QUELLO CHE ERA

(ANSA) - "Dopo la fine del primo processo Mps" sull'ostacolo a Banca d'Italia "per il presunto occultamento del Mandate Agreement dell'operazione Alexandria, conclusosi con l'assoluzione per l'insussitenza del fatto, il processo per le presunte falsità del bilancio Mps e presunte turbative di mercato, che non avrebbe mai dovuto cominciare, si è finalmente concluso, dopo una lunga, tormentosa, angosciosa vicissitudine processuale, là dove meritava di finire: nel nulla. Giustizia è fatta ma Mussari non è più quel che era quando questa vicenda iniziata, e nessuno gli restituirà nulla". Lo dicono i legali di Mussari Padovani, Pisillo e Marenghi.

