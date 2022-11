elon musk e justine wilson

Estratto del Longform “La maschera di Elon”, a cura di Carlo Bonini, pubblicato da “la Repubblica”

[…] La prima moglie, Justine Wilson, in un micidiale articolo di memorie sulla rivista Marie Claire , nel bel mezzo di uno scontro fra avvocati per il divorzio, sembra indicare che, anche nei rapporti con i familiari, Elon Musk adotti il metodo del caos, scontro frontale e poi controllo di quel che resta, fra le macerie. «Sono tua moglie, non sono un tuo impiegato», lo implora lei durante i litigi, e la risposta non è rassicurante: «Infatti. Se fossi un mio impiegato ti licenzierei». […]

