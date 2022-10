PER SALVARE MPS TOCCA CHIAMARE LE FONDAZIONI – SU PRESSING DEL TESORO (BY GIORGETTI) SCENDONO IN CAMPO CARIPLO, COMPAGNIA DI SANPAOLO E CRT: LA PRIMA HA GIÀ DELIBERATO UN INTERVENTO CON 10 MILIONI DI EURO PER L’AUMENTO DI CAPITALE DEL MONTE DEI PASCHI – NEL FRATTEMPO, IL TITOLO IN BORSA CONTINUA IL SUO TRACOLLO, CON I DIRITTI PER L’OPERAZIONE CHE HANNO RAGGIUNTO PRATICAMENTE LO ZERO (OGGI SONO SCESI DI UN ALTRO 86% A 0,03 EURO)