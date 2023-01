MUSK RIALZA LA TESLA – L’EX UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO PROVA A REAGIRE AL TRACOLLO DEL 2022, DOVUTO ALLO SCONSIDERATO ACQUISTO DI QUELLA CIOFECA DI TWITTER PER 44 MILIARDI DI DOLLARI: TESLA VA MEGLIO DEL PREVISTO E ANNUNCIA UN NUOVO INVESTIMENTO DA 3,6 MILIARDI DI DOLLARI SUI CAMION ELETTRICI – IL CAMBIO DI NOME SUL SOCIAL (“MR. TWEET”), E IL PROCESSO PER IL CINGUETTIO SUL DELISTING DELLA CASA AUTOMOBILISTICA, NEL 2018: “TWITTER È IN GRADO DI SPINGERE LA DOMANDA SU TESLA”

1. MUSK RESPINGE CRITICHE, TWITTER AIUTA LA DOMANDA PER TESLA

(ANSA) - Twitter è in grado di spingere la domanda per Tesla. Lo afferma Elon Musk respingendo così le critiche di chi ritiene che la società che cinguetta ha un effetto negativo sul marchio di auto elettriche.

2. TESLA: MUSK RASSICURA, POTREMMO VENDERE FINO A 2 MILIONI DI AUTO

(ANSA) - Tesla potrebbe vendere fino a due milioni di auto quest'anno. Elon Musk cerca di spazzare via i timori degli investitori sulla tenuta della domanda di fronte alla crescente concorrenza.

"La domanda più comune che mi viene posta dagli investitori è sulla domanda e voglio rassicurarli. Finora nel mese di gennaio stiamo registrando i maggiori ordini nella nostra storia, ordini che sono quasi due volte il tasso di produzione", afferma Musk prevedendo consegne per 1,8 milioni di auto quest'anno, il 30% in più sul 2022. Musk poi aggiunge: senza significativi problemi alla produzione, Tesla potrebbe arrivare a due milioni di auto.

3. ELON MUSK CAMBIA NOME SU TWITTER, È MR. TWEET

(ANSA) - Elon Musk ha cambiato il suo nome in 'Mr. Tweet' su Twitter dopo che un avvocato lo ha chiamato così per errore durante un processo agli azionisti di Tesla. L'avvocato ha detto si è trattato di un "errore freudiano", ma Musk ha scherzato dicendo che era "probabilmente una descrizione accurata".

Il processo è il risultato di un'azione legale collettiva che sostiene che Musk abbia commesso una frode sui titoli tramite un tweet nel 2018. Musk, che è il Ceo e proprietario di Twitter dalla fine dello scorso anno, non ha mai evitato di utilizzare la piattaforma. "Ho cambiato il mio nome e ora Twitter non mi permette di cambiarlo di nuovo", scrive Musk postando un emoji con la risata.

4. MUSK PUNTA SUI CAMION ELETTRICI IN USA E CERCA 3 MILIARDI PER I DEBITI DI TWITTER

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

[…] Il Wall Street Journal riferisce che Musk punta a utilizzare fino a tre miliardi di dollari in nuove raccolte fondi per rimborsare parte dei 13 miliardi di dollari di debito accumulati per l'acquisto [di Twitter]. Un tentativo di rilancio per il social che nel 2022 ha tagliato la metà del personale, pari a tremila persone, ed è stata scaricata dagli inserzionisti con un calo della pubblicità del 71% nel mese di dicembre.

L'annuncio arriva mentre Musk è impegnato a difendersi in tribunale sul tweet del 2018 relativo al delisting di Tesla, per il quale aveva dichiarato si essersi assicurato i fondi necessari. Se su Twitter il patron mostra pragmatismo sul fronte Tesla ostenta concretezza, disponendo un investimento da 3,6 miliardi di dollari per ampliare il suo impianto vicino Reno, in Nevada, in modo che produca su ampia scala camion elettrici, oltre a batterie per due milioni di veicoli all'anno.

Una manovra messa a punto in coincidenza della pubblicazione degli ottimi risultati del quarto trimestre del 2022. L'utile per azione è balzato di 85 centesimi a 1,19 dollari, rispetto agli 1,13 attesi, su ricavi in aumento di oltre il 40% a 24,32 miliardi, rispetto ai 24,16 miliardi stimati. Valori destinati a rilanciare il titolo a Wall Street, dopo il tonfo del 2022, a causa del quale ha perduto il 65% sul Nasdaq, bruciando 675 miliardi di capitalizzazione, la società con sede (trasferita) ad Austin, in Texas, nelle ultime settimane ha incassato rialzi grazie anche alla politica di taglio dei prezzi. Una manovra grazie a cui Musk è riuscito, in parte, a rassicurare gli investitori, preoccupati dalla sua distrazione per Twitter dopo l'acquisto del social per 44 miliardi di dollari dello scorso anno.

