MUSK SA COME FARSI AMARE – NEL PRIMO INCONTRO CON I DIPENDENTI DI TWITTER, IL PATRON DI TESLA HA RISPOSTO COSÌ A CHI GLI CHIEDEVA DEI POSSIBILI LICENZIAMENTI: “TWITTER DEVE DIVENTARE UNA SOCIETÀ IN SALUTE. AL MOMENTO I COSTI SUPERANO LE ENTRATE. CHIUNQUE CONTRIBUISCA SIGNIFICATIVAMENTE NON HA NULLA DA TEMERE" – POI SI È SOFFERMATO SULLO SMART WORKING: “È PREFERIBILE IL LAVORO IN PRESENZA, MA SE QUALCUNO ECCELLE, PUÒ ESSERE CONCESSO”

Pier Luigi Pisa per www.repubblica.it

In vista dell'acquisizione di Twitter - un'operazione da 44 miliardi di dollari messa in dubbio più volte da quando è stata formulata l'offerta - Elon Musk ha incontrato per la prima volta i dipendenti del social network.

L'incontro si è tenuto privatamente ma già circolano indiscrezioni su quanto detto dall'imprenditore.

La Cnbc, in particolare, ha pubblicato le risposte date da Musk ad alcune delle domande più interessanti poste dai dipendenti.

A una domanda su possibili licenziamenti, l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha risposto: "Dipende. Twitter deve diventare una società in salute. Al momento i costi superano le entrate". "Chiunque contribuisca significativamente - ha aggiunto Musk - non ha nulla da temere".

Pare che Musk si sia espresso anche sul lavoro da remoto, sottolineando come la sua posizione nei confronti dei dipendenti Tesla - a cui è stato perentoriamente chiesto il lavoro in presenza - non è detto che riguardi anche chi lavora in Twitter. "Tesla produce auto - avrebbe detto l'imprenditore - e le macchine non si fanno da remoto". Musk ha aggiunto, inoltre, che "se qualcuno eccelle nel suo lavoro, lo smart working può essere concesso" ma che "è prefribile il lavoro in presenza".

