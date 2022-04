29 apr 2022 08:33

MUSK SBATTE LA TESLA SU TWITTER - L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO HA VENDUTO 3,15 MILIONI DI AZIONI DELLA CASA AUTOMOBILISTICA, PER UN VALORE DI 2,8 MILIARDI DI DOLLARI. POI TWITTA: “DOPO OGGI, NESSUNA ALTRA VENDITA DI AZIONI PIANIFICATA” - MA IL CALO DELLE AZIONI DI TESLA RISCHIA DI METTERE A RISCHIO IL SUO PIANO PER COMPRARSI IL SOCIAL NETWORK: GLI INVESTITORI FUGGONO, PERCHÉ TEMONO CHE TWITTER, CHE NON FA UTILI E RISCHIA DI FAR AFFONDARE LA COMPAGNIA…