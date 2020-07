IL BUTTON DOWN UCCISO DAL LOCKDOWN! IL FALLIMENTO DI "BROOKS BROTHERS"? COME POTEVA RESISTERE DOPO TRE MESI NEI QUALI LA GENTE HA LAVORATO DA CASA, CIABATTE E PANTALONCINI? – DAI KENNEDY A CLARK GABLE, DALL’AVVOCATO AGNELLI A VELTRONI: "A UN CERTO PUNTO NON C’ERA MASCHIO DI SINISTRA ITALIANA CHE NON VOLESSE ESIBIRE LA BUTTON DOWN D’ORDINANZA. SARÀ CERTO COLPA DELLO SPIRITO DEL TEMPO, MA ADESSO E PER UN PO’ CALERÀ IL SIPARIO” – FOTO-STORIA DI UN MITO: DA LINCOLN ALLA CRAVATTA DI JENNIFER ANISTON