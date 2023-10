È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA RESA DEI CONTI IN TIM – IL CDA SI RIUNISCE IL 3 NOVEMBRE PER ESAMINARE L’OFFERTA DI KKR SULLA RETE, E DOVRÀ DECIDERE SE PER IL VIA LIBERA BASTI UN’ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA, COME CHIEDE VIVENDI – IL GIORNO DOPO SI RIUNIRÀ IL CONSIGLIO, E POI IL 5 DI NUOVO IL CDA – IL GIUDIZIO SOSPESO DELLA CORTE DEI CONTI E LE VOCI DI UN ADDIO DI BOLLORÈ ALL’ITALIA

Il destino della rete Tim si deciderà il prossimo 3 novembre, quando il consiglio d'amministrazione della società si riunirà per esaminare l'offerta vincolante di Kkr su Netco e – soprattutto – per decidere chi sia competente in merito: il cda stesso, l'assemblea ordinaria o la straordinaria? I francesi di Vivendi, primo azionista di Tim con il 23,75%, non hanno dubbi.

E forti di quattro diversi pareri legali sostengono che solo l'assise straordinaria sia legittimata ad esprimersi anche perché […] la cessione della rete modifica la ragione sociale stessa della società. All'interno del cda Tim le opinioni sono divergenti. Abbastanza per immaginare un'accesa discussione. Nella stessa riunione, sarà esaminata l'offerta non vincolante per i cavi sottomarini di Sparkle.

Dopo la riunione del 3 novembre, il giorno dopo si terrà un incontro «informale del consiglio (induction) per continuare a interpellare il management e i consulenti. Il Cda si riunirà di nuovo formalmente il 5 novembre per deliberare» spiega una comunicato del gruppo.

Nel frattempo la Corte dei Conti ha spiegato che in merito alla valutazione del dossier, necessaria per la pubblicazione del Dpcm che permette l'investimento del Mef fino a 2,5 miliardi di euro per salire al 20% di Netco, non ha «potuto compiutamente esprimersi sulla sostenibilità finanziaria dell'investimento».

Al momento dell'esame […] non erano infatti «concluse le procedure di valutazione spettanti all'Amministrazione per l'acquisizione di elementi adeguati a suffragare la scelta sotto il profilo della redditività e sostenibilità dell'operazione societaria». La delibera della Corte […] «è stata predisposta nei tempi richiesti dalla legge sulla base delle informazioni e dei dati al momento disponibili».

E se da un lato il ruolo di Kkr e del Mef è sotto esame così come l'offerta, quello di Vivendi resta da decifrare mentre la stampa d'Oltralpe si chiede se nei prossimi mesi […] l'avventura in Italia possa esaurirsi per Vincent Bollorè. Soprattutto se dopo essere stato messo in minoranza da Elliott dovesse uscire sconfitto dalla partita con Kkr.

