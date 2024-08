NELL'ESTATE DEL TURISMO DA RECORD, GLI UNICI A NON FESTEGGIARE SONO I GESTORI DEGLI AGRITURISMI – LE VILLE E I CASALI IMMERSI NEL VERDE NON TIRANO IN QUESTI MESI BOLLENTI. I NUMERI DELL’ASSOCIAZIONE AGRITURIST: “NEL 55% DELLE STRUTTURE L’AFFLUENZA È MINORE RISPETTO AL 2023. LE RICHIESTE VANNO A RILENTO, CAMBIA IL TARGET, PIÙ COPPIE E MENO FAMIGLIE, E SI ACCORCIA DURATA SOGGIORNO” – PUGLIA E TOSCANA LE METE PIÙ AMBITE, SOPRATTUTTO DAGLI STRANIERI, CHE RAPPRESENTANO IL 52% TOTALE DEI CLIENTI…

"Un'estate che registra un calo di presenze negli agriturismi, questa del 2024. Le richieste vanno a rilento, sono soprattutto per soggiorni brevi e le prenotazioni last-minute rendono difficile fare previsioni". Questo l'andamento, un po’ a sorpresa in un anno che sembra poter battere (quasi) tutti i record di arrivi e presenze, della stagione agrituristica, sintetizzato da Augusto Congionti, presidente di Agriturist.

"Giugno e luglio hanno rilevato una discreta presenza di turisti, ma anche una diminuzione della durata dei soggiorni e un certo calo in quasi tutte le regioni. Oltre il 55% delle strutture registra una minore affluenza rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, mentre solo il 20% conferma gli stessi dati delle scorse annate", osserva Congionti.

"Tra le regioni più richieste - aggiunge il presidente di Agriturist - ci sono Puglia, Toscana e Calabria, seguite da Sicilia, Piemonte, Lazio e Liguria". Gli italiani sono circa il 48%, mentre gli stranieri provengono soprattutto dal Centro e Nord Europa. Germania, Svizzera, Inghilterra, Polonia, Bielorussia, Austria, Francia e Olanda: questi i Paesi i cui turisti prediligono la vacanza in un agriturismo italiano [...]

Cambia il trend, con una diminuzione delle presenze e con soggiorni brevi, a discapito di permanenze più lunghe e con prenotazioni sempre più sotto data, ma cambia anche la tipologia di clientela: se prima ad affollare gli agriturismi erano le famiglie con bambini, adesso i principali ospiti sono le coppie.

In Italia le aziende agrituristiche sono più di 25.000, per l'84% in aree collinari e montane. Oltre il 60% dei Comuni italiani ne ospita almeno una. Quasi la metà offre almeno tre servizi e più di una su tre è condotta da una donna. […]

