LA LEGA LO VUOLE - ''UNICREDIT CHE ACQUISTA COMMERZBANK? CI RIEMPIREBBE D'ORGOGLIO''. SE NON FOSSE PER QUEL DETTAGLIO DELLA SEDE IN GERMANIA, VISTO ANCHE CHE LA BANCA IN DIFFICOLTÀ È PER IL 15% DI PROPRIETÀ DELLO STATO TEDESCO - IGNAZIO VISCO TRA I TESTIMONI DEL CASO ETRURIA? I GIUDICI HANNO DATO L'OK, SAREBBE LA PRIMA VOLTA PER UN GOVERNATORE DI BANKITALIA…