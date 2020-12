NELL’ANNO PEGGIORE PER GLI AFFITTI BREVI, AIRBNB FA IL BOTTO IN BORSA! – LA SOCIETÀ È FINALMENTE SBARCATA AL NASDAQ E ALL’AVVIO DELLE CONTRATTAZIONI RADDOPPIA IL PREZZO DELLE AZIONI: ADESSO VALE GIÀ 100 MILIARDI DI DOLLARI – PIÙ CHE UN SEGNALE DI FIDUCIA DEL MERCATO, CHE NON VEDE L’ORA DI USCIRE DALLA PANDEMIA, È UN PREMIO ALLA SOCIETÀ CHE È RIUSCITA A RICONVERTIRSI IN FRETTA DOPO AVER PERSO IL 72% DEL FATTURATO…

Federico Rampini per "la Repubblica"

Lo sbarco in Borsa di Airbnb era atteso con trepidazione come un test sulla salute e il futuro dell' intero settore turistico. Il battesimo al Nasdaq è stato un trionfo. Ma più che un segnale di fiducia generale, segna il successo di una formula che ha saputo adattarsi con spettacolare rapidità alla pandemia: non si può dire lo stesso per tutta l' industria del settore.

Come ha calcolato il Wall Street Journal, i prezzi segnati al debutto in Borsa attribuiscono ad Airbnb un valore che supera la somma delle tre maggiori catene alberghiere americane: Marriott più Hilton più Hyatt.

Il fascino della Silicon Valley colpisce ancora, questa volta a favore di un' azienda che nacque a San Francisco solo 12 anni fa. All' avvio delle contrattazioni il prezzo delle azioni - offerte al pubblico a 68 dollari nel collocamento iniziale - è più che raddoppiato chiudendo a 145 dollari e assegnando all' azienda una capitalizzazione di circa 100 miliardi.

È la conferma della validità di una formula, ma anche della capacità di adattarla a circostanze sconvolte. Airbnb ha dimostrato che esiste un mercato enorme per l' affitto di breve durata di camere, appartamenti o intere case, in alternativa ai soggiorni alberghieri.

Ha saputo diventare la piattaforma preferita nel mondo intero per queste transazioni, raggiungendo i 7 milioni di proprietà quotate sul suo catalogo, in quattro continenti. Ma come tutta l' industria del turismo ha visto quel mondo crollare quasi istantaneamente, tra pandemia e lockdown, restrizioni sui viaggi e quarantene.

Ha reagito, e con risultati che la Borsa apprezza. Il co-fondatore e chief executive di Airbnb, Brian Chesky, ha detto di aver dovuto «concentrare in dieci settimane dieci anni di decisioni sui cambiamenti da fare».

Il Covid ha colto Airbnb vulnerabile come ogni albergatore o affittacamere. Lo shock iniziale è stato tremendo. Nel secondo trimestre dell' anno il fatturato è precipitato del 72%, le perdite sono quasi raddoppiate. Ma già alla fine del trimestre successivo, il 30 settembre Airbnb chiudeva con 220 milioni di utile e la caduta del fatturato si era ridimensionata.

La risposta decisiva è stata questa: Airbnb ha visto cambiare il mercato immobiliare in poche settimane, e si è riconvertita per inseguire i nuovi bisogni. Sono crollate le vacanze all' estero, e in generale gli spostamenti su lunghe distanze. In compenso molti abitanti delle metropoli hanno cominciato a cercare soluzioni adatte ad uno smart working di medio lungo periodo.

È esploso un mercato degli affitti di vicinato, per esempio con l' esodo da Manhattan verso gli Hamptons, per i più ricchi, o verso le località lungo la valle dello Hudson: posti dove ritirarsi con la famiglia riducendo sia i costi sia i rischi di contagio. Airbnb ha saputo adattare velocemente algoritmo e configurazione del sito, per proporre al cliente affitti in un raggio di poche centinaia di chilometri da casa propria anziché i Caraibi o la Costa Azzurra.

C' è stato anche il classico taglio dei costi: un quarto dell' organico ridotto (1.900 licenziamenti), -54% gli investimenti di marketing. Il futuro continuerà a imporre delle sfide. Il prospetto di collocamento non fa mistero sui nemici che Airbnb si è creato: sindacati del personale alberghiero, associazioni di quartiere, sindaci a corto di gettito fiscale, in molti e per ragioni diverse hanno già ottenuto di restringere il suo perimetro di attività e la sua libertà di azione.

