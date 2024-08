IL NEMICO DEL MIO NEMICO, È MIO AMICO - HONDA, NISSAN E MITSUBISHI SOTTERRANO L'ASCIA DI GUERRA E FORMANO UN'ALLEANZA STRATEGICA PER FERMARE L'AVANZATA DEI BRAND CINESI NEL SETTORE DELLE AUTO ELETTRICHE - L’OSTACOLO MAGGIORE CONTINUA A ESSERE QUELLO DELLE BATTERIE, CON LE CASE AUTOMOBILISTICHE CHE STANNO LAVORANDO PER RENDERLE UTILIZZABILI DA TUTTI I VEICOLI DA LORO PRODOTTI - MA PER MOMENTO I COSTRUTTORI DEL SOL LEVANTE MOSTRANO SCARSI RISULTATI...

Estratto dell'articolo di Bianca Carretto per il “Corriere della Sera”

[…] Mitsubishi Motors ha firmato un protocollo d’intesa con i suoi connazionali Honda e Nissan, una partnership strategica che li unisce sul futuro elettrico dei loro modelli. Ed è stato proprio Takao Kato, il presidente di Mitsubishi Motors a elogiare «la collaborazione con gli altri concorrenti è ormai divenuta essenziale nell’industria automobilistica di oggi che sta vivendo cambiamenti costanti, motivati da una tecnologia sempre in evoluzione, proprio come l’elettrificazione».

Per Honda e Nissan il riavvicinamento è storico, necessario per sbloccare la situazione di stallo in cui il Giappone si trova riguardo all’elettrico. […] Per sbarrare l’avanzata dei brand cinesi e degli europei, le altre case nipponiche non hanno trovato alcuna altra soluzione che quella di allearsi. Ancora Kato difende la scelta di questa unione, con la speranza che «la combinazione delle ingegnosità e delle conoscenze sviluppate da Nissan e Honda, insieme alla nostra esperienza, ci consenta di risolvere il più rapidamente possibile, tutti i problemi legati alla mobilità a zero emissioni». […]

L’ostacolo maggiore continua a essere quello delle batterie, Honda e Nissan lavorano da tempo per armonizzare ogni dettaglio, in modo che possano essere utilizzate da tutti i veicoli da loro prodotti. Le due aziende si erano già concentrate sulle piccole auto elettriche, un segmento altamente competitivo, per condividere l’esperienza di Honda sulle kei car (le piccole auto molto apprezzate in Giappone) e la notorietà internazionale di Nissan, per poter condividere i costi del progetto, poiché l’obiettivo iniziale vede l’elaborazione delle fasce A e B, una base d’ingresso per modelli entry-level .

Si cercano sinergie nella guida autonoma, la connessione con l’intelligenza artificiale, valori che determineranno la competitività delle varie automobili. I costruttori giapponesi stanno mostrando, in questo momento, scarsi risultati, Nissan ha abbassato le sue previsioni di utile per il 2024/25, dopo un duro calo del suo utile (-73%) registrato nel primo trimestre e Mitsubishi, pur riportando un risultato operativo annuo di circa 1,1 miliardo di euro, dimostra una stagnazione nei confronti dell’anno precedente. […]