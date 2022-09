L'ULTIMO TRUCCO DI PUTIN: NASCONDERE LA POVERTÀ CAUSATA DALLE SANZIONI – LA DUMA HA APPROVATO UNA NORMA CHE COSTRINGE I CONDOMINI A PAGARE LE BOLLETTE DELLE FAMIGLIE MOROSE. UNO STRATAGEMMA PER NON FAR RISULTARE NUOVI POVERI – MA È STATA LA STESSA VICEGOVERNATRICE DELLA BANCA CENTRALE RUSSA AD AMMETTERE: “ABBIAMO BRUCIATO 100 MILIARDI DI DOLLARI PER TENERE IN PIEDI L’ECONOMIA” – “LE MONDE”: “DIETRO UNA FACCIATA CHE DA' L'ILLUSIONE DI RESILIENZA, LE CREPE STANNO GIA' MINANDO LE FONDAMENTA DELL'ECONOMIA DI MOSCA”