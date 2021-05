IN NOMINE RAI – GUARDATE COSA È SUCCESSO CON DIS E CDP E PREPARATEVI: ANCHE A VIALE MAZZINI MARIO DRAGHI DECIDERÀ IN AUTONOMIA E TERRÀ LONTANI I PARTITI, CHE SI DOVRANNO ACCONTENTARE DELLA SPARTIZIONE DEL CDA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO SARÀ UN MANAGER ESPERTO DI CONTI E IL PRESIDENTE UN NOME DI GARANZIA A CUI NESSUNO POSSA DIRE DI NO (MAGARI GIORNALISTA) - SI CHIUDE ENTRO METÀ GIUGNO E SARANNO UN UOMO E UNA DONNA: IL TOTO NOMI

MARIO DRAGHI 1

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Non sarà un amministratore delegato scelto per concentrarsi sulla solita girandola delle direzioni dei tg. E neanche l' addetto al bilancino che riequilibra gli appetiti famelici dei partiti. Quando il governo pensa al dossier Rai, e a chi dovrà gestirlo nei prossimi anni, immagina altro. Un manager incaricato di portare avanti una piccola rivoluzione.

raffaele agrusti generali

Qualcuno che sia esperto anche - anzi soprattutto - di conti e bilanci. Capace di riuscire dove i suoi predecessori hanno faticato negli ultimi vent' anni: traghettare viale Mazzini nel futuro. (…) Ad affiancare questo profilo, un Presidente di garanzia che vada bene a tutti i partiti. (…) Magari un giornalista o una giornalista.

ANDREA CASTELLARI

Per capire come sarà approcciato il nodo della radiotelevisione pubblica, è utile analizzare il caso di Cassa depositi e prestiti. (…) Andrà così anche per la Rai (…). La tempistica è abbastanza stringente, perché l' idea è quella di chiudere la partita dei vertici Rai a metà giugno (nella migliore delle ipotesi) e comunque non oltre la fine del mese. (…)

marinella soldi

(…) Per il ruolo di ad (…) Il primo profilo è quello di Raffaele Agrusti, Chief financial officer in Rai e una lunga storia in Generali conclusa con l' incarico di amministratore delegato. L' alternativa è Andrea Castellari, già dg di Discovery. Dietro queste due opzioni, spazio anche ad altri potenziali candidati.

laura cioli fot di bacco (2)

Tra loro, Marinella Soldi (anche lei in passato a Discovery), l' ex Sky Andrea Scrosati (ma si sarebbe tirato fuori), la manager Laura Cioli e Tinny Andreatta, che potrebbe però scontare l' essere considerata vicina all' area dem. (...)

raffaele agrusti MARIO DRAGHI. MARIO DRAGHI - QUESTION TIME ALLA CAMERA MARIO DRAGHI