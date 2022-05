NON ANDATE IN BOLLETTA PER LE BOLLETTE - LA GUERRA IN UCRAINA FA ESPLODERE I PREZZI DI LUCE E GAS, E LE COMPAGNIE RISPONDONO METTENDO SUL TAVOLO CON LE LORO ARMI: LE OFFERTE! CON “SCEGLI OGGI”, “ENEL ENERGIA” BLOCCA IL PREZZO PER 2 ANNI (PUTIN O NON PUTIN) - VIDEO: IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT, FIRMATO “SAATCHI & SAATCHI”, CON PROTAGONISTA L’ATTORE MARCO BOCCI

(Teleborsa) - Enel Energia è in onda con il nuovo spot firmato Saatchi & Saatchi che ha come protagonista Federico, un padre alle prese con la figlia ancora piccola, all'interno di una quotidianità così ricca di impegni da far sognare qualche momento di tranquillità.

L'interprete di questo racconto di vita quotidiana è uno dei volti più noti della tv e del cinema italiano, Marco Bocci.

Con questa campagna, Enel Energia si dimostra ancora una volta al fianco dei propri consumatori con soluzioni semplici, trasparenti e 100% green, creando un dialogo in cui i benefici dell'offerta rispondono ai bisogni del cliente.

Tramite l'offerta "Scegli Oggi", infatti, Enel Energia blocca il prezzo della componente energia per due anni offrendo così una soluzione "da favola" capace di soddisfare il desiderio di tranquillità, almeno per la fornitura di energia.

Saatchi & Saatchi, con il regista argentino Miguel Usandivaras e Think Cattleya, prosegue un percorso di innovazione creativa già iniziato con gli scorsi spot.

L’impianto produttivo è pensato per enfatizzare uno storytelling moderno fatto di punti macchina insoliti e un montaggio dinamico, così come la fotografia e la musica.

“Abbiamo scelto ancora una volta Miguel, perché perfetto per dare forma al cambiamento che stiamo portando avanti con Enel. Era importante comunicare la vicinanza del brand ai propri consumatori e lo abbiamo fatto con un linguaggio empatico e contemporaneo allo stesso tempo”, ha dichiarato Manuel Musilli, Direttore Creativo Esecutivo di Saatchi & Saatchi.

La campagna sarà on air per 5 settimane e verrà declinata su TV, stampa, radio e digital - con un approccio cross funnel che comprende formati video e display ad alto impatto per massimizzare la copertura su target specifici. Prevista anche una videostrategy veicolata sui canali social Facebook, Instagram e YouTube. La pianificazione per TV, stampa, radio e digital awareness è curata da Mindshare, per digital performance e social dal centro media Starcom.

“Con la nuova campagna commerciale vogliamo confermare l’approccio customer centrico che ormai da tempo caratterizza la nostra strategia di comunicazione. L’insight è quello della tranquillità, che i nostri clienti possono trovare nell’avere un’offerta a prezzo fisso che li mette al riparo da sorprese in bolletta”, ha commentato Costanza Barbara Tarola, Head Of Brand ADV and Content - ITALY · Enel Group.

Comunicato stampa

Scegli Oggi è l’offerta 100% green di Enel Energia dedicata ai clienti domestici che hanno una fornitura attiva di energia elettrica e provengono da un altro fornitore. Il prezzo di listino della componente energia è scontato del 30% e bloccato per 2 anni.

L’offerta garantisce energia certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il sistema delle “Garanzie d’Origine” del Gestore Servizi Energetici (GSE), secondo la direttiva CE 2009/28/CE.

Una proposta comoda e flessibile che offre due anni di tranquillità grazie al blocco del prezzo della componente energia. Il cliente potrà scegliere uno dei tre piani tariffari disponibili che più si avvicina alle proprie abitudini di consumo:

• Senza orari: un unico prezzo della componente energia per tutto l’arco della giornata

Prezzo di listino della componente energia pari a 48 centesimi €/kWh, scontato del 30% pari a 34 centesimi €/kWh.

• Notte e festivi: il prezzo della componente energia è gratis durante tutta la notte e i giorni festivi. Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al sabato dalle 7 alle 23 pari a 96 centesimi €/kWh, scontato del 30% pari a 67 centesimi €/kWh

• Bioraria: una soluzione che permette di risparmiare se si consuma energia durante il weekend e nelle ore serali, adatta ad esempio a chi resta fuori casa a lungo per motivi di lavoro o di studio. Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 pari a 52 centesimi €/kWh, scontato del 30% pari a 36 centesimi €/kWh. Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, weekend e festivi pari a 46 centesimi €/kWh, scontato del 30% pari a 32 centesimi €/kWh.

I prezzi di tutti i piani tariffari sono riferiti alla sola componente energia IVA imposte escluse e comprensivi delle perdite di rete che sono applicate come definite, pubblicate e aggiornate da ARERA. Il cliente è inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo di commercializzazione e vendita luce che, per i primi 2 anni di fornitura, sarà pari 144 €/POD/anno (IVA e imposte escluse), da corrispondere su base mensile (12€/mese)

E se i consumi cambiano o non sono in linea con il piano scelto in fase di adesione all'offerta sarà possibile cambiare il piano tariffario in modo gratuito e senza costi aggiuntivi. Inoltre, per i clienti che provengono dal Servizio di Maggior Tutela lo sconto sul prezzo di listino della componente energia è del 40% e aderendo online si riceve un ulteriore bonus in bolletta di 30€.

I clienti che sottoscrivono l’offerta hanno anche la possibilità di aderire a ENELPREMIA WOW! il programma fedeltà gratuito di Enel Energia con cui si ha la possibilità di accumulare punti e scegliere numerosi premi e sconti in bolletta.

L’adesione a Scegli Oggi può essere effettuata on line, sul sito www.enel.it, oppure chiamando il numero verde gratuito 800 900 860 o presso uno dei negozi di Enel Energia.

Il passaggio per aderire all’offerta è molto semplice, non sono previsti costi specifici per l'attivazione dell'offerta; non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore; il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business. La sua offerta è ampia e flessibile, una vasta gamma di offerte luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione.

Enel Energia per il mercato libero