NON BUTTATE I VECCHI TELEFONI! – CI SONO MODELLI ORMAI QUASI PREISTORICI CHE POSSONO VALERE FINO A 1000 EURO NEL MERCATO DEI COLLEZIONISTI: AD ESEMPIO L’IPHONE 2G, IL MOTOROLA DYNATAC E IL NOKIA MOBIRA SENATOR, CHE PESA 9 KG ED È CONSIDERATO IL PRIMO TELEFONO DEL MONDO – MA ANCHE MODELLI PIÙ RECENTI E ACCESSIBILI, CHE POTRESTE AVERE NEL CASSETTO: IL MITICO E INDISTRUTTIBILE NOKIA 3310 VALE…

Paola Carioti per www.tecnoandroid.it

nokia mobira senator 3

Sono molti gli utenti che conservano nel cuore il loro primo telefono, come sono anche numerosi gli utenti che conservano i cellulari che hanno avuto nei cassetti della propria scrivania. Per collezionismo o semplice valore affettivo, questo dettaglio non ha molto importanza quando si viene a scoprire che questi hanno anche un alto valore economico. Secondo le ultime aste battute online, i collezionisti di cellulari sembrano essere particolarmente interessati ad alcuni modelli… i quali fanno fruttare fino a 1000 euro al pezzo.

motorola dynatac 8000x 8

Cellulari da tre zeri: quali sono i modelli preferiti da chi li colleziona

I cellulari che valgono all’incirca 1000 euro sono tre e sono rispettivamente:

iphone 2g 8

Nokia Mobira Senator anche definito il primo telefono al mondo; sicuramente questo non è portatile come gli odierni visto che pesa circa 9 chili ed è di dimensioni molto ingombranti.

Motorola DynaTAC 8000x ossia il mattone che siamo abituati a vedere negli spot degli anni 80; anche questo esempio di cellulare pesa discretamente: circa un chilogrammo.

motorola razr v3 4

iPhone 2G ma solo se venduto come nuovo, altrimenti il prezzo per questo modello scende ai 100-200 dollari.

Cellulari preistorici: offerte ridotte ma che hanno comunque un valore discreto

Altri modelli che non valgono 1000 euro, ma che posseggono un ottimo valore sul mercato dei collezionisti sono:

motorola dynatac 8000x 3

Ericsson T28 con un valore di circa cento euro;

RazrV3 di Motorola con valore di circa centocinquanta euro per la versione firmata D&G;

Nokia 8810 con un valore di circa cento euro;

Nokia 3310 con un valore di circa centotrenta dollari, ma solo se tenuto in perfette condizioni.

nokia 8810 4 motorola dynatac 8000x 10 motorola dynatac 8000x 12 motorola dynatac 8000x 11 motorola dynatac 8000x 2 nokia 3310 8 iphone 2g 3 motorola dynatac 8000x 7 motorola dynatac 8000x 6 iphone 2g 2 motorola dynatac 8000x 4 motorola dynatac 8000x 5 iphone 2g 1 iphone 2g 5 motorola dynatac 8000x 1 motorola razr v3 10 iphone 2g 4 iphone 2g 6 motorola razr v3 8 iphone 2g 7 motorola razr v3 5 motorola razr v3 7 motorola razr v3 6 motorola razr v3 2 motorola razr v3 3 ericsson t28 4 motorola dynatac 8000x 9 motorola razr v3 1 ericsson t28 5 nokia 3310 7 nokia 3310 6 nokia 8810 1 nokia 3310 4 nokia 3310 1 nokia mobira senator 1 ericsson t28 2 nokia 8810 7 nokia 8810 5 nokia 3310 2 nokia mobira senator 2 nokia 3310 3 ericsson t28 1 nokia mobira senator 4 ericsson t28 3 nokia 3310 5 nokia 8810 2 motorola razr v3 9