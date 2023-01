NON FARE L'INDIANO - GAUTAM ADANI, MILIARDARIO VICINO A MODI E UOMO PIÙ RICCO D'ASIA, È ACCUSATO DI AVER GONFIATO I PREZZI IN BORSA DELLE AZIONI DI ALMENO SETTE SOCIETÀ DA LUI CONTROLLATE - LA "HINDENBURG RESEARCH", SOSTIENE CHE IL GRUPPO DEL "ROCKEFELLER DI MODI" AVREBBE COMPIUTO IRREGOLARITÀ CONTABILI USANDO UN LABIRINTO DI CONTROLLATE NELLE ISOLE MAURITIUS E SFRUTTANDO LA VICINANZA CON IL GOVERNO INDIANO, MA ANCHE CHE...

Danilo Taino per il “Corriere della Sera”

[…] Hindenburg Research — una finanziaria di New York famosa per trovare società che hanno gonfiato in Borsa i prezzi delle loro azioni in modo illegale — ha emesso un comunicato mercoledì mattina nel quale accusa di frode una serie di società del gruppo controllato dal miliardario indiano Gautam Adani. […]

[…]. Il fondatore della finanziaria, Nathan Anderson, […] è intervenuto […] sull’intreccio di società del gruppo Adani (ne ha individuate sette) che avrebbero manipolato i prezzi di Borsa delle loro azioni e compiuto irregolarità contabili usando un labirinto di controllate basate nelle Isole Mauritius.

La Hindenburg sostiene anche che l’indebitamento del gruppo è tale da non giustificarne i prezzi di mercato, negli scorsi anni saliti moltissimo. E […] ha comunicato di avere venduto allo scoperto azioni del gruppo, cioè di avere scommesso sul loro deprezzamento in Borsa. In effetti, mercoledì i titoli del gruppo sotto accusa hanno perso una dozzina di miliardi di capitalizzazione (in parte recuperati ieri).

La conglomerata indiana ha definito l’analisi di Hindenburg «una combinazione maliziosa di disinformazione selettiva e di accuse stantie, senza basi e screditate». E sospetta che sia stata pubblicata per colpire aumenti di capitale per 2,5 miliardi di dollari che Adani ha in programma per domani, venerdì.

Sulla solidità del gruppo indiano ci sono in realtà perplessità da tempo, soprattutto rispetto alle sue condizioni finanziarie e di indebitamento che non giustificherebbero valutazioni così alte in Borsa. […]

Il gruppo basato ad Ahmedabad è enormemente diversificato: produzione e trasporto di energia, porti, economia verde, telecomunicazioni. La crescita dell’impero è iniziata nei primi Anni Duemila nel Gujarat, lo Stato indiano più business friendly, al tempo governato da Narendra Modi. Quando questi è diventato primo ministro dell’India, nel 2014, gli affari dell’amico hanno prosperato: oggi, la ricchezza personale di Gautam Adani è valutata in quasi 130 miliardi di dollari.

[…] Lo scontro aperto ora dalla Hindenburg socchiude una finestra anche su questa rete di vicinanze tra uomini d’affari e governo, con sospetti di scambi di favori e timori per la creazione di monopoli da parte di grandi conglomerate: da qui la definizione di Adani come «Rockfeller di Modi».

