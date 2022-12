30 dic 2022 16:42

NON È MAI TROPPO TARDI PER DIVENTARE MILIARDARIO – NELLA CLASSIFICA DI “FORBES” DEI PIÙ RICCHI AL MONDO, È ENTRATO A SORPRESA GIUSEPPE CRIPPA, PROPRIETARIO DI TECHNOPROBE, AZIENDA DI SEMICONDUTTORI CON SEDE A MERATE (LECCO) – 87 ANNI, UN PATRIMONIO DI 3,7 MILIARDI, CRIPPA HA FATTO IL “GRANDE SALTO” GRAZIE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA DELLA SUA SOCIETA’, CHE VANTA CLIENTI COME APPLE E SAMSUNG, 2.300 DIPENDENTI NEL MONDO E TRE CENTRI DI RICERCA – UNA SCALATA INIZIATA A 60 ANNI, QUANDO HA INVESTITO LA SUA LIQUIDAZIONE…