NON È ANCORA FIN-ITA! – IERI SONO ARRIVATE LE NUOVE OFFERTE PER LA COMPAGNIA NATA DALLE CENERI DI ALITALIA: LE CORDATE MSC-LUFTHANSA E DELTA-CERTARES LE HANNO RIVISTE PER ANDARE INCONTRO ALLE RICHIESTE DEL TESORO. ORA IL GOVERNO IN TEORIA PUÒ DECIDERE CON CHI APRIRE LA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA, MA NON È CHIARO SE SARÀ DRAGHI O IL SUO SUCCESSORE A TERMINARE IL PROCESSO. E LA MELONI HA GIÀ DETTO DI VOLER BLOCCARE TUTTO…