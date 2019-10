31 ott 2019 18:30

NON È UN PAESE PER GIOVANI - NON DITE A DI MAIO, CONTE E GUALTIERI CHE LA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA È RISALITA A PARTIRE DA LUGLIO, IN PARTICOLARE QUELLA GIOVANILE CRESCE DI 1,1% A SETTEMBRE SU AGOSTO - IN GENERALE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE SI È ATTESTATO AL 9,9% DAL 9,6% DI AGOSTO