19 set 2024 11:36

NON ROMBANO I MOTORI - FORTE CALO PER LE VENDITE DI AUTO IN EUROPA: LE IMMATRICOLAZIONI NEI PAESI UE, EFTA E REGNO UNITO NEL MESE DI AGOSTO SONO STATE 755.717, IL 16,5% IN MENO DELLO STESSO MESE DEL 2023 - PESA IL FORTE CALO DELLE AUTO ELETTRICHE: AD AGOSTO -36% (CONSIDERANDO SOLO L'UNIONE EUROPEA LA FLESSIONE È DEL 43,9%) - STELLANTIS HA IMMATRICOLATO NEL MESE DI AGOSTO 103.612 AUTO, IL 28,7% IN MENO DELLO STESSO MESE DEL 2023: LA SUA QUOTA DI MERCATO È IN CALO DAL 16,1 AL 13,7%...