10 ott 2024 17:28

NON C’È DUE SENZA TRE – TERZO INCIDENTE IN UNA SETTIMANA PER RYANAIR: UN VOLO PARTITO DA BRINDISI E DIRETTO A LONDRA È STATO COSTRETTO A RIENTRARE A TERRA DOPO 40 MINUTI DI VOLO – DOPO IL DECOLLO SI SONO ACCESE ALCUNE SPIE: TUTTI I PASSEGGERI SONO STATI FATTI SCENDERE PER I CONTROLLI, MA NON SONO STATE SEGNALATE EMERGENZE – LE GOMME SCOPPIATE E L'INCENDIO AL MOTORE: È IL QUARTO EPISODIO IN DIECI GIORNI