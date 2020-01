NON SO SE MI PIEGO – DOPO IL FLOP DEL "GALAXY FOLD" SAMSUNG CI RIPROVA E AL CES DI LAS VEGAS MOSTRA IN PRIVATO IL “BLOOM”: SI PIEGA IN 4, E' ESPRESSAMENTE PROGETTATO PER UN PUBBLICO FEMMINILE, SEMBRA UN PORTACIPRIA – PER ORA NON CI SONO CONFERME. SPERIAMO SOLO CHE COSTI MENO DEI 2MILA EURO DEL FOLD, CHE PERALTRO NON HA ENTUSIASMATO GLI UTENTI. SE VOLETE UN PIEGHEVOLE DAL SAPORE VINTAGE E CHE COSTA MOLTO MENO C'È IL MITICO RAZR DI MOTOROLA, CHE DI TELEFONI A CONCHIGLIA SE NE INTENDE – VIDEO

Scordatevi Galaxy Fold 2: il prossimo pieghevole di Samsung si chiamerà (forse) Galaxy Bloom. Lo avrebbe rivelato DJ Koh, che di Samsung è il CEO, nel corso di un evento privato tenutosi al CES di Las Vegas. E da quel che risulta, i presenti hanno potuto vedere lo smartphone dal vivo per la prima volta in assoluto, apprendendone non solo le principali specifiche, ma anche la tipologia di clientela a cui sarà rivolto.

Sì, perché a quanto pare Galaxy Bloom sarebbe un dispositivo progettato espressamente per un pubblico femminile: l'intento - si evince da ciò che è trapelato dall'incontro (più o meno) segreto - è quello di avvicinare l'utenza del gentil sesso di età giovane, proponendo un prodotto che per forma, dimensioni e nome si ispira alla popolare trousse della francese Lancôme. Da aperto, dice Samsung, avrà un display da 7,3 pollici, e da chiuso sarà decisamente piccolo e facilmente trasportabile in tasca (o nella borsetta, a questo punto).

La denominazione "Bloom" era già emersa nei mesi scorsi, ma la si riteneva più riconducibile al codice del dispositivo che al suo nome commerciale. Certo è che mancano le conferme ufficiali: ciò che viene riportato che sia stato detto in un evento a porte chiuse non può mai essere considerato affidabile al 100%. Diciamo che potrebbe chiamarsi Bloom, o magari il telefono senza fili non ha funzionato a dovere e torneremo presto a parlare di Galaxy Fold 2.

lady penelope creighton ward dei thunderbirds usa il portacipria come telefono nel 2015 e predice il samsung galaxy boom

Al di là di questo, resta confermato il form factor, mostrato in una foto rubata durante l'evento in cui si osserva lo smartphone che si piega in verticale, in modo opposto a quanto accade ora con Galaxy Fold.

CONFERME SU GALAXY S20

E non è finita qui: all'incontro tenutosi a Las Vegas, Samsung ha anche confermato la nuova denominazione Galaxy S20 per la serie attesa per il prossimo 11 febbraio, fino a pochi giorni fa conosciuta come Galaxy S11. Il motivo? Si parla di "nuove strategie", probabilmente per rimarcare un netto salto rispetto alla generazione precedente. Fatto sta che di Galaxy S20 ne avremo tre: il modello base, quello Plus e l'Ultra, quest'ultimo dotato di fotocamera Hubble da 108MP, come già emerso in indiscrezioni passate.

Altra grande novità emersa sembra essere il debutto della registrazione di video in 8K: a quanto pare la gamma S20 e Galaxy Bloom saranno i primi ad offrire questa funzionalità. E Samsung sarebbe già al lavoro con Google per permettere di effettuare video streaming su YouTube alla massima qualità.

