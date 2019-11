NON DI SOLO PATEK VIVE L’UOMO – È STATO BATTUTO ALL’ASTA L’OROLOGIO PIÙ COSTOSO DEL MONDO: È UN “PATEK PHILIPPE” VENDUTO DA CHRISTIE’S PER 28 MILIONI DI EURO. IL “GRANDMASTER CHIME 6300A-010” È STATO CREATO APPOSITAMENTE PER L’ASTA E IL RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO ALLA RICERCA SULLA DISTROFIA MUSCOLARE – IL RECORD PRECEDENTE SPETTAVA AL MITICO ROLEX “DAYTONA” DI PAUL NEWMAN…

Luciana Grosso per https://it.businessinsider.com/

patek philippe grandmaster chime 6300a 010

patek philippe grandmaster chime l'orologio piu' costoso del mondo

Un orologio Patek Philippe è stato venduto per un prezzo record di 31 milioni di franchi svizzeri (28 milioni di euro) in un’asta di beneficenza ospitata da Christie’s in Svizzera. Si tratta del Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010, creato appositamente per l’asta benefica Only Watch.

patek philippe grandmaster chime l'orologio piu' costoso del mondo 1

Il prezzo battuto, che sarà interamente devoluto alla ricerca sulla distrofia muscolare, è di gran lunga il più alto mai pagato per un orologio da polso (che ha sorpreso persino la casa d’aste la quale non si aspettava di superare i 3 milioni di franchi) e a comprarlo è stato un anonimo acquirente telefonico. Il record precedente spettava al Rolex Daytona posseduto da Paul Newman e venduto per $ 17,8 milioni nel 2017.

paul newman con il suo rolex daytona

Sabine Kegel, capo del dipartimento dell’orologeria Christie’s a Ginevra, ha affermato che l’orologio era “l’orologio da polso più complicato mai realizzato … fa quasi tutto tranne il caffè e ha attirato molto interesse da parte di nuovi clienti perché era un’asta di beneficenza”. L’orologio ha quattro barilotti a molla che guidano 20 ingranaggi e presenta una cassa reversibile con due quadranti in oro rosa e nero e ha cinque modalità di suoneria.

ROLEX PAUL NEWMAN ROLEX PAUL NEWMAN ROLEX DAYTONA PAUL NEWMAN