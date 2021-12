6 dic 2021 08:36

NON È TROPPO EVERGRANDE PER FALLIRE - IL COLOSSO DELL’IMMOBILIARE CINESE TRACOLLA IN BORSA: A HONG KONG CEDE IL 13,78% E AFFONDA A 1,94 DOLLARI PER AZIONE, AI MINIMI DA 11 ANNI - VENERDÌ LA SOCIETÀ, CHE HA PIÙ DI 300 MILIARDI DI DEBITI, HA FATTO SAPERE DI NON POTER GARANTIRE I FONDI PER ONORARE GLI OBBLIGHI CONI CREDITORI. IL GOVERNO DI PECHINO GUARDA SENZA INTERVENIRE (MA FINO A QUANDO?)