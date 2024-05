NUOVA PUNTATA DELLO SCAZZO FIAT-GOVERNO! – L’AD DI STELLANTIS, CARLOS TAVARES, PRESENTA LA NUOVA LANCIA YPSILON CON UNA BATTUTA: “IL GOVERNO GRECO SARÀ MOLTO FIERO CHE CHIAMIAMO LA NUOVA LANCIA YPSILON”. UN RIFERIMENTO MANCO TROPPO VELATO ALLE POLEMICHE DEL MINISTRO ADOLFO URSO SUL NOME DELL’ALFA ROMEO “MILANO”, POI RIBATTEZZATA “JUNIOR” – L’ANNUNCIO DELL’AZIENDA: A MIRAFIORI SARÀ PRODOTTA LA NUOVA 500 IBRIDA…

John Elkann, Carlos Tavares, Luca Napolitano con la nuova lancia Ypsilon

TAVARES, GOVERNO GRECO SARÀ CONTENTO DEL NOME YPSILON. AD STELLANTIS IRONIZZA SULLA MILANO POI RIBATTEZZATA JUNIOR

(ANSA) - "Il governo greco sarà molto fiero che chiamiamo la nuova Lancia Ypsilon". Lo ha detto l'ad di Stellantis Carlos Tavares durante la presentazione della Lancia Ypsilon alle Ogr di Torino. La battuta fa riferimento alle polemiche con il ministro Adolfo Urso sul nome Milano scelto per l'Alfa Romeo poi ribattezzata Junior.

STELLANTIS, MIRAFIORI TIRA IL FIATO CON L’ARRIVO DELLA 500 IBRIDA

Estratto dell’articolo di Filomena Greco per “il Sole 24 Ore”

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

È il motore ibrido la possibile chiave di rilancio della produzione di Stellantis in Italia. Questo il tema emerso dall’incontro tra il numero uno del Gruppo automobilistico e i sindacati metalmeccanici.

A Mirafiori Stellantis si impegna a sviluppare una versione ibrida della 500, sulla piattaforma della versione elettrica, oltre ad una nuova versione ibrida della Jeep Compass che invece sarà realizzata nello stabilimento di Melfi. «Si tratta di un’importante risultato che ci intestiamo come organizzazioni sindacali, visto le pressioni, le iniziative e le manifestazioni messe in campo - sottolinea il segretario della Fim Ferdinando Uliano - per preservare la missione produttiva di Mirafiori».

carlos tavares presenta la alfa romeo milano

L’impatto sui volumi produttivi comunque è di là da venire perché la produzione inizierà nel 2026, sarà dunque necessario gestire almeno un biennio complicato dal punto di vista industriale, tanto che i sindacati hanno chiesto di anticipare la produzione al 2025.

L’incontro è stata anche l’occasione per ribadire le missioni industriali degli altri stabilimenti: a Cassino la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio inizierà nell’autunno del 2025 poi nel 2026 sarà la volta della Giulia, con un nuovo modello nel 2027. A Pomigliano il progetto Pandina durerà fino al 2029 e andrà avanti, ha assicurato Tavares, se non ci saranno restrizioni da parte dell’Ue. A Melfi entro il 2026 i modelli in produzione saranno cinque.

carlos tavares 1

Due ore prima del tavolo con i sindacati, Tavares ha incontrato i giornalisti per la presentazione della nuova gamma della Lancia Ypsilon e ha difeso il carattere italiano della vettura, progettata in Italia ma prodotta in Spagna. […] In risposta al clamore destato prima dal cambio di nome della Alfa Romeo Milano e poi dal sequestro delle Fiat Topolino, con la bandiera italiana sulla fiancata, Tavares ha ribadito come Stellantis ami le auto e i brand e come «nonostante le difficoltà, le critiche e, a volte, gli insulti, andiamo avanti», per poi aggiungere ironicamente: «Sono certo che il Governo greco sarà orgoglioso del fatto che abbiamo chiamato la Lancia Ypsilon».

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS

Il numero uno di Stellantis ha voluto incontrare i rappresentanti dei lavoratori italiani a un mese e mezzo dall’ultimo incontro a Mirafiori durante il quale il ceo aveva presentato il nuovo reparto di produzione di trasmissioni. Da allora la crisi produttiva di Mirafiori, che ha visto dimezzare i volumi nel primo trimestre dell’anno, si è aggravata con l’arrivo prima del contratto di solidarietà e poi con la chiusura delle Carrozzerie fino al 6 giugno. […]