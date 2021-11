26 nov 2021 08:18

LA NUOVA VITA DEL "BISCIONE" - IL GRUPPO MEDIASET COMPLETA IL TRASFERIMENTO DELLA HOLDING A AMSTERDAM, SI DA' UN NOME NUOVO (CIOÈ MFE-MEDIAFOREUROPE) E DI UNA DOPPIA CLASSE DI AZIONI. LA SEDE LEGALE (MA NON FISCALE) ERA GIÀ STATA SPOSTATA IN GIUGNO MENTRE ADESSO LA PRIMA ASSEMBLEA TENUTA NEI PAESI BASSI HA DATO IL VIA LIBERA AGLI ULTIMI DUE PASSAGGI, INCLUSA L'INTRODUZIONE DELLE AZIONI A E B, NECESSARIA PER RAFFORZARE IL CONTROLLO DA PARTE DI FININVEST