OCCHIO AL CELLULARE, L'INPS NON HA ANCORA FINITO DI TAGLIARE IL REDDITO DI CITTADINANZA – DOPO I PRIMI 159 MILA SMS INVIATI PER INFORMARE DELLA FINE DEL SUSSIDIO, DOMANI SARANNO SPEDITI MESSAGGI AD ALTRI 32MILA “OCCUPABILI” – DALL’ISTITUTO DI PREVIDENZA FANNO SAPERE CHE IL TESTO SARÀ MENO BRUTALE E PIÙ ARTICOLATO DI QUELLO FREDDO E DRASTICO CHE HA GENERATO TANTE PROTESTE, MA LA SOSTANZA È LA STESSA… – ALLA FINE, IN TOTALE, SARANNO 240 MILA LE FAMIGLIE CHE PERDERANNO L'ASSEGNO

SMSI - GLI SMS PER SOSPENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA - MEME BY EMILIANO CARLI

Alla fine saranno 240mila le famiglie che perderanno il Reddito di cittadinanza, in pratica una su quattro di quelle che lo hanno ricevuto negli ultimi mesi. Se invece si guarda alle persone (ma l’assegno viene pagato alla famiglia), quelle interessate sono circa 400mila su un totale di quasi due milioni di individui appartenenti a nuclei familiari titolari del Reddito. Lo ha anticipato Diego De Felice, direttore centrale della comunicazione dell’Inps, ad «Agorà Estate» su Rai 3.

Dopo le 159mila famiglie che già un mese fa hanno ricevuto il famigerato Sms dell’Inps dove si comunicava loro la fine del Reddito perché la riforma prevede che esso possa essere pagato quest’anno al massimo per 7 mesi ai cosiddetti «occupabili», domani l’Istituto con a capo la commissaria Micaela Gelera manderà altri 32 mila Sms [...]

sit-in alla sede inps di napoli per il taglio del reddito di cittadinanza

[...] Ma questa volta il testo sarà , come dire, meno brutale e più articolato di quello freddo e drastico che ha generato tante proteste. La sostanza, però, non cambia: 32mila «occupabili», cioè che non hanno in famiglia almeno un minore, un over 60 o un disabile, e che hanno cominciato a prendere il Reddito lo scorso febbraio, domani si vedranno accreditata l’ultima mensilità del sussidio di povertà e riceveranno la comunicazione che per loro l’assegno è finito.

Nei prossimi mesi, e fino a dicembre, l’Inps stima di inviare in tutto più di 40mila sms, per un totale, appunto, di circa 240mila. A riceverlo per ultimi, a dicembre, saranno i nuclei che hanno ottenuto il Reddito lo scorso maggio. [...]

NAPOLI - PROTESTE CONTRO LA SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA reddito di cittadinanza NAPOLI - PROTESTE CONTRO IL TAGLIO AL REDDITO DI CITTADINANZA