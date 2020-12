OCCHIO CHE TI CHIUDONO GMAIL E WHATSAPP (MA STAVOLTA NON È UNA CATENA-BUFALA) - GOOGLE NON PUÒ PIÙ PERMETTERSI DI TENERE MILIONI DI ACCOUNT INATTIVI A INTASARE IL CLOUD, E INIZIA UNA CAMPAGNA DI ''AVVERTIMENTO'', PER INCORAGGIARE GLI UTENTI A USARE I SUOI SERVIZI O A ISCRIVERSI AI PIANI A PAGAMENTO - ZUCKERBERG VUOLE MONETIZZARE DAVVERO IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA COMPRATO ANNI FA, E LO COLLEGHERÀ A FACEBOOK E AL SUO STERMINATO DATABASE DI UTENTI

1. GMAIL, NOVITÀ E MODIFICHE PER CHI HA UN ACCOUNT DI POSTA. GOOGLE AVVISA GLI UTENTI

Da www.leggo.it

gmail

Novità in arrivo da Google per gli account di Gmail, per chi utilizza Google Drive e Google Foto. Google sta informando gli utenti sulle modifiche che entreranno in vigore il 1 giugno 2021 e fa il punto della situazione con ampio anticipo. Le nuove policy, tra l'altro prevedono la possibilità di cancellazione dei contenuti in Gmail, Drive o Foto in caso di utente inattivo per 2 anni. Chi supera il limite di 'storage' per 2 anni rischia la cancellazione di contenuti. I provvedimenti, visto che la modifica entra in vigore il primo giugno del prossimo anno, non verranno adottati prima del primo giugno 2023. Da giugno 2021, gli utenti 'a rischio' riceveranno notifiche via email relative al rischio di eliminazione di contenuti. Gli utenti, in ogni caso, saranno in grado di accedere ai vari servizi.

sundar pichai

"Le norme aggiornate sui prodotti relative a Google Foto, Gmail e Google Drive (inclusi i file di Documenti, Fogli, Presentazioni, Disegni e Moduli Google e i file di Jamboard e Sites) inizieranno a entrare in vigore il 1° giugno 2021. Queste norme riguardano gli Account Google che superano la quota e i prodotti per cui il tuo stato potrebbe essere inattivo. Le norme non verranno applicate prima del 1° giugno 2023", si legge.

"Se il tuo utilizzo rimane superiore alla quota disponibile per due anni o più e non hai liberato o acquistato ulteriore spazio di archiviazione per rientrare nei limiti, tutti i tuoi contenuti potrebbero essere rimossi da Gmail, Drive e Foto. Prima che ciò avvenga: Ti informeremo via email e tramite notifiche all'interno dei prodotti Google. Ti contatteremo almeno tre mesi prima che i contenuti diventino passibili di eliminazione. Ti daremo la possibilità di evitare l'eliminazione (tramite l'acquisto di spazio di archiviazione aggiuntivo o la rimozione di file). Ti daremo la possibilità di scaricare i tuoi contenuti dai nostri servizi. Scopri di più su come scaricare i tuoi dati di Google", avvisa il colosso.

mark zuckerberg in audizione al senato

In caso di tua inattività in Gmail, Google Drive o Google Foto per due anni, tutti i contenuti potrebbero essere rimossi da quel prodotto. Prima che ciò avvenga, "ti daremo la possibilità di evitare l'eliminazione tornando a essere utente attivo nel prodotto. Ti daremo la possibilità di scaricare i tuoi contenuti dai nostri servizi". Se si rimane inattivi solo su Foto, verranno eliminati solo i contenuti di Google Foto. I contenuti di Gmail e di Google Drive non verranno eliminati se l'utente risulta attivo per questi prodotti.

2. DA FEBBRAIO ARRIVANO LE NUOVE REGOLE DI WHATSAPP: DOVRAI ACCETTARLE O ELIMINARE L’ACCOUNT

Lorenzo Langhitano per www.fanpage.it

gruppi delle mamme su whatsapp

Tra poco più di due mesi per continuare a usare WhatsApp sarà necessario accettare dei nuovi termini per l'utilizzo del servizio, che includeranno nuove norme sulla privacy e sul modo in cui le aziende potranno utilizzare le chat all'interno dell'app a scopo di marketing. La novità prenderà la forma di un documento da visionare e accettare: senza l'adesione ai nuovi termini non sarà possibile continuare a utilizzare la piattaforma, lasciando agli utenti come uniche opzioni quella di cancellare il proprio account o di mantenerlo in uno stato di limbo disinstallando l'app, fino a quando non saranno poi i gestori a chiuderlo.

L'anticipazione è arrivata dalla comunità di WABetaInfo, che potendo mettere abitualmente le mani sulle versioni preliminari dell'app ha avuto un'anteprima dell'avviso riguardante i nuovi termini che entreranno in vigore dall'8 febbraio 2021. Come recita la schermata allegata dal blog al suo articolo, i nuovi termini da accettare saranno relativi a due aspetti: Come WhatsApp gestisce i dati degli utenti, e come le aziende potranno utilizzare i servizi Facebook per stoccare e gestire le chat di WhatsApp con i loro clienti.

videochiamata whatsapp

Le aziende potranno inseguirti su Facebook

Quest'ultimo è l'aspetto che avrà implicazioni di maggior portata per gli utenti. Come recitano le FAQ di WhatsApp già aggiornate sul sito della piattaforma, dall'anno prossimo "Alcune attività potranno scegliere la società madre, Facebook, per archiviare i messaggi e rispondere ai clienti in modo sicuro". In questi casi "Facebook non userà automaticamente i messaggi per influenzare le inserzioni che vedi, ma le attività potranno utilizzare le chat ricevute a scopi di marketing, che potrebbero includere la pubblicità su Facebook". Contattare un'azienda su WhatsApp insomma potrà far sì che su Facebook compaiano in futuro annunci a essa relativi.

Come avviene di consueto per ogni aggiornamento dei termini di servizio di un'app, WhatsApp metterà gli utenti di fronte a una scelta: da una parte accettare le novità per continuare a utilizzare il servizio; dall'altra cancellare il proprio account o semplicemente smettere di usare l'app. In quest'ultimo caso però occorre ricordare che gli account inutilizzati vanno incontro alla disattivazione automatica dopo un periodo di poche settimane.

whatsapp