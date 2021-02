1 feb 2021 13:45

OCCHIO AL “SILVER SQUEEZE” – I TRADER DI REDDIT HANNO PUNTATO L’ARGENTO, CHE OGGI È VOLATO OLTRE I 30 DOLLARI L’ONCIA – QUESTA È LA VERA BATTAGLIA CHE PUÒ FAR SALTARE IL SISTEMA, PERCHÉ IL PREZZO DEL METALLO PREZIOSO È UNA DELLE COSE PIÙ MANIPOLATE AL MONDO. LE BANCHE VENDONO TONNELLATE DI “ETF”, PEZZI DI CARTA CHE IN TEORIA UNO POTREBBE TRASFORMARE IN ARGENTO FISICO. DI SOLITO LO FA SOLO L’1-2%. CHE SUCCEDEREBBE SE LO FACESSE IL 20-30%? LE BANCHE NON LO HANNO E SAREBBERO OBBLIGATE A CERCARLO SUL MERCATO, SENZA TROVARLO. E IL PREZZO SCHIZZEREBBE…